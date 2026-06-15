Motoscafi truccati noleggiati a turisti senza patente. Cinque sequestri e multe per 34mila euro

Motoscafi con il motore truccato noleggiati a turisti senza la patente nautica. Nel fine settimana, la squadra navale della guardia di finanza ha sequestrato cinque imbarcazioni risultate fuori norma e pericolose per la sicurezza sul Lago di Como. I militari delle fiamme gialle hanno verificato la conformità di 15 barche a motore di società di noleggio che, sulla carta, avevano una potenza pari o inferiore a 40 cavalli, caratteristica che consente la guida senza patente. I finanzieri hanno accertato che nel 40% dei casi la potenza del motore era stata aumentata illegalmente e le barche raggiungevano velocità superiori a quelle previste, con gravi rischi per la sicurezza. Cinque i motoscafi sequestrati per essere messi in regola. Per le società di noleggio, multe per oltre 34mila euro.