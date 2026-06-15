Investito da un’auto a Menaggio, gravissimo un turista tedesco

Un turista tedesco di 68 anni è ricoverato al Sant’Anna in gravissime condizioni per un incidente avvenuto alle 12 a Menaggio, in via 4 novembre. L’uomo era in sella a una bicicletta che, per cause ancora al vaglio della polizia stradale, è stata investita da un’auto condotta da una donna tedesca di 94 anni che sembra fosse diretta all’imbarcadero dal centro del paese. Il ciclista ha riportato un gravissimo trauma cranico e al viso.

E’ stato trasportato in elicottero al Sant’Anna ed è ricoverato in rianimazione. La prognosi è riservata.

Nessuna conseguenza per la conducente dell’auto. Accertamenti della polizia stradale.