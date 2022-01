Per la provincia di Como sono stati presentati 86 lavori che includono la costruzione di nuove scuole e la demolizione di quelle vecchie. E poi, nuove mense, palestre e operazioni di messa in sicurezza. Opere che potrebbero essere realizzate con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In Lombardia arriveranno infatti 3,2 miliardi di euro per finanziare 1.344 progetti degli enti locali.

Il Pnrr finanza l’edilizia scolastica– Si è chiusa ieri la Manifestazione di interesse lanciata dalla Regione per raccogliere i fabbisogni del territorio in materia di edilizia scolastica e inserirli in una aggiornata programmazione regionale. Obiettivo: valorizzare i progetti di Comuni, Città Metropolitana e Province lombarde all’interno dei bandi del PNRR emanati dal Ministero dell’Istruzione.

La provincia di Como

Dalla provincia di Como, sono arrivati 86 progetti di cui 2 per la costruzione di nuove scuole, 7 per nuovi asili nido, 12 per la realizzazione di scuole per l’infanzia e poli per l’infanzia, 8 per nuove mense, 24 per palestre o aree sportive e 33 per la messa in sicurezza e le riqualificazioni.

Il 25 gennaio un nuovo bando

Inizia ora la fase di valutazione da parte di Palazzo Pirelli. Ma oltre alla Manifestazione di Interesse sul PNRR, ha spiegato l’assessore regionale all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala “è stato attivato anche un Bando con risorse autonome da 60 milioni di euro per la realizzazione di nuove scuole primarie e secondarie di primo grado di proprietà dei Comuni”. Questo, denominato “Spazio alla Scuola”, aprirà il 25 gennaio 2022.

