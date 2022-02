Quindici chilogrammi di hashish e marijuana nascosto in un garage a Bregnano. La droga è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri della stazione di Lomazzo, compagnia di Cantù. I militari dell’Arma hanno arrestato tre comaschi trentenni, accusati di detenzione ai fini di spaccio.

I carabinieri hanno scoperto il grosso quantitativo di droga al termine di un’indagine mirata, nata dopo aver notato situazioni sospette durante le attività di controllo del territorio. I militari dell’Arma sono intervenuti dopo una serie di verifiche e accertamenti sui presunti spacciatori.

L’intervento

Il blitz dei carabinieri è scattato quando i militari dell’Arma hanno visto i tre sospettati entrare in un garage a Bregnano. Le forze dell’ordine sono intervenute subito per un controllo. Nel locale hanno scoperto circa dieci chilogrammi di marijuana suddivisi in 10 confezioni e 5 chilogrammi di hashish suddivisi in 35 panetti, occultati all’interno di un borsone. La droga era stata poi nascosta in alcuni sacchi della spazzatura.

I provvedimenti

Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e i tre uomini, comaschi di 30, 32 e 29 anni sono stati arrestati e trasferiti in carcere al Bassone in attesa dell’interrogatorio del giudice delle indagini preliminari per la convalida.