Sport e volontariato, dodici giovani del Como in Ghana

Un progetto in cui il club crede fermamente. Dodici ragazzi del settore giovanile del Como 1907 hanno raggiunto Accra, capitale del Ghana. All’aeroporto hanno ricevuto il festoso benvenuto della comunità locale. L’accoglienza, tra musica, balli e sorrisi, ha cancellato la stanchezza è diventata un momento di festa e condivisione.

I giovani biancoblù saranno nuovamente protagonisti di un progetto di volontariato che supporta le attività sportive e formative della comunità locale, con l’obiettivo di allenare, condividere esperienze e unire culture diverse attraverso il linguaggio universale dello sport.

