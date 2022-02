“Il nostro Istituto ha perso un fiore e il nostro giardino non sarà più lo stesso. Uniamo il nostro dolore a quello dei familiari e degli amici per quel volto che non vedremo più e per quel sorriso che non illuminerà più i nostri giorni. Nicoló … Che Dio Ti abbia in gloria!”.

Studenti, docenti e operatori dell’Istituto Vanoni di Menaggio ricordano commossi e sconcertati Nicolò Mainoni, il 18enne di Menaggio morto ieri per un incidente sule piste da sci di Folgarida, in Trentino. Il ragazzo, durante una discesa è andato a sbattere contro un albero, riportando ferite e traumi gravissimi. La dinamica del tragico incidente è ancora al vaglio della polizia della questura di Trento. Il giovane sciatore è stato soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è purtroppo morto poco dopo il ricovero.

Nicolò era in vacanza in montagna con i genitori e il fratello. Sotto shock l’intera comunità di Menaggio. La famiglia vive a Loveno ed è molto conosciuta e apprezzata in paese. “Una tragedia ha colpito il nostro paese – ha scritto il sindaco Michele Spaggiari sulla pagina facebook del Comune – In un incidente sugli sci in Trentino ha perso la vita Nicolò Mainoni, che con la famiglia viveva a Loveno. Al papà Fabrizio, a mamma Simona e al fratello Alessandro vanno le nostre più sincere condoglianze e l’affetto di tutta la comunità”.