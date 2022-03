Covid in Lombardia. A fronte di 67.160 tamponi effettuati, i positivi al Covid nelle ultime 24 ore sono stati 4.386. Il tasso di positività si attesta dunque al 6,5%.

Anche oggi ricoveri in calo. Sono 90 i pazienti in terapia intensiva (8 in meno di ieri) e 951 (-29) nei reparti ordinari. I decessi registrati sono 35 un numero che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 38.689.

Per quanto riguarda i dati per provincia, Milano rimane in cima alla lista per numero di casi. Sono 1.420 a Milano di cui 645 a Milano città. L’ultima provincia e quindi quella con meno positivi è Lodi (dove sono 59). Como oggi conta 249 casi Covid.

LEGGI ANCHE “L’hub di Lariofiere chiuderà a fine mese. Prime dosi con Novavax”