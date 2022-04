(ANSA) – CITTA DELLA PIEVE (PERUGIA), 17 APR – "L’Ucraina e il suo popolo risorgeranno come è risorto Gesù": a dirlo all’ANSA è il cardina Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve. L’ha fatto a margine della messa di Pasqua celebrata nel pomeriggio di Pasqua nel duomo di Città della Pieve, borgo umbro che in questi giorni vede anche la presenza del premier Mario Draghi che non ha però partecipato alla funzione religiosa. Bassetti si è detto "preoccupato per le sorti dell’Europa". Speriamo che prevalga la ragione, il rispetto della libertà, della pace dei popoli", ha aggiunto. "Ma se dovessero prevalere altri istinti e altri calcoli – ha detto ancora il cardinale Bassetti – ci sarebbe da preoccuparsi". Parlando di ciò che sta accadendo in Ucraina, il presidente della Conferenza episcopale italiana ha evidenziato come ci sia "attenzione e affetto di tutto il mondo nei confronti di un popolo schiacciato, di una nazione che ingiustamente è stata invasa". "Ogni nazione ha diritto alla propria libertà, sopravvivenza e autonomia e invece vediamo la forza – ha sottolineato -, l’aggressione, la prepotenza che, come in altre situazioni, la fanno da padrone del mondo. Ma l’amore vince tutto e Gesù risorge". (ANSA).