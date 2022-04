Il punto in serie B dopo la 35esima giornata. Innanzitutto il primo verdetto ufficiale della stagione: è ormai matematica la retrocessione in C del Pordenone (nella foto sopra, i friulani allo stadio Sinigaglia contro il Como). In testa, invece, la volata per il primato è lanciata: a tre giornate dalla fine della regular season ora c’è in vetta la Cremonese (66 punti), reduce dalla vittoria per 3-1 nella sfida interna contro il Cosenza.

I grigiorossi di Fabio Pecchia hanno un punto di vantaggio sul Lecce, battuto per 1-0 nella trasferta di Reggio Calabria. A distanza ravvicinata (64) insegue il Monza, che ha pareggiato 1-1 nel derby dello stadio Brianteo contro il Brescia. A 63 troviamo il Benevento (vincitore per 4-1 a Pordenone) e il Pisa, che ha avuto la meglio (3-1) contro il Como all’Arena Garibaldi. Il già citato Brescia è a 62. In coda importante affermazione dell’Alessandria a Cittadella (2-1) con i piemontesi che sono quintultimi a +4 dal Cosenza e vedono la salvezza diretta (devono però salire a +5) senza passare dai playoff.

Il calendario del Como

I lariani sono attesi lunedì 25 aprile alle 18 dalla gara casalinga con il Vicenza, terzultimo in classifica, sempre più vicino alla retrocessione. Rientreranno Matteo Solini e Vittorio Parigini, che per squalifica hanno saltato la trasferta di Pisa. Poi azzurri in trasferta a Reggio Calabria (sabato 30 aprile, ore 15) prima della conclusione, venerdì 6 maggio alle 15, allo stadio Sinigaglia, contro la Cremonese, attuale capolista.

Il prossimo turno

Il punto in serie B guardando alla prossima giornata. Tutti i match sono in programma il 25 aprile. Il Como, come detto, attende il Lanerossi Vicenza. La capolista Cremonese sarà ospite del Crotone, mestamente destinato alla C, mentre il Lecce attende il Pisa in quello che sarà sicuramente il match di maggiore valore del 36esimo turno. Il Monza sarà ospite del Frosinone (che cerca punti importanti per i playoff), il Benevento riceve la Ternana. Match casalingo per il Brescia contro la Spal.

La situazione

I risultati della 35esima giornata. Spal-Crotone 1-1, Cremonese-Cosenza 3-1, Lanerossi Vicenza-Perugia 1-2, Pordenone-Benevento 1-4, Reggina-Lecce 1-0, Cittadella-Alessandria 1-2, Parma-Ascoli 0-1, Pisa-Como 3-1, Ternana-Frosinone 4-4, Monza-Brescia 1-1

Classifica serie B. Cremonese 66 punti, Lecce 65, Monza 64, Benevento e Pisa 63, Brescia 62, Ascoli 58, Frosinone 55, Perugia 52, Ternana e Cittadella 48, Reggina 47, Parma 45, Como 44, Spal 35, Alessandria 32, Cosenza 28, Lanerossi Vicenza 25, Crotone 22, Pordenone 17 (retrocesso in serie C)

Prossimo turno (lunedì 25 aprile). Ore 12.30 Ascoli-Cittadella. Ore 15 Alessandria-Reggina, Cosenza-Pordenone, Crotone-Cremonese, Frosinone-Monza, Lecce-Pisa. Ore 18 Benevento-Ternana, Brescia-Spal, Como-Lanerossi Vicenza. Ore 20.30 Perugia-Parma

Le gare del Como. Como-Vicenza (lunedì 25 aprile ore 18), Reggina-Como (sabato 30 aprile ore 15), Como-Cremonese (venerdì 6 maggio ore 15)

Serie A e C

C’è poi la curiosità di vedere le squadre che arriveranno dagli altri campionati. In questo momento le ultime tre della serie A sono Venezia, Genoa e Salernitana. I campani hanno 19 punti e due recuperi da disputare. Vincendo avvicinerebbero la quart’ultima, il Cagliari, ora a quota 28. Dalla C è già salito il Bari. Ora si attendono gli esiti dell’ultimo turno nei gironi A (in lizza SudTirol e Padova) e B (sfida tra Modena e Reggiana). Poi la quarta promossa sarà definita dai playoff, che nel torneo 2020-2021 premiarono l’Alessandria.