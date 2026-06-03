Rally Valle Intelvi 2026, ufficiale l’elenco iscritti: al via 69 vetture

Ufficializzato dagli organizzatori l’elenco iscritti del Rally della Valle Intelvi, in programma il prossimo fine settimana. Al via molti nomi noti dell’automobilismo comasco, e non soltanto, pronti a darsi battaglia il prossimo fine settimana.

L’evento è organizzato da Aci Como, che è a capo dell’organizzazione insieme a Valle Intelvi Corse e Asd Rally dei Laghi. In programma ben dieci prove cronometrate per un totale di sessantun chilometri e ottocento metri di tratti cronometrati.



La corsa, alla sua diciottesima edizione, sarà distribuita in due giornate. Sabato 6 giugno dopo la partenza da San Fedele, alle 16.30, sono in programma sei tratti cronometrati sui percorsi Lanzo (alle 16.44 e alle 21.11), “Laino-Tellero” (alle 17.09 e alle 21.36) e “Pigra-Blessagno” (alle 17.51 e alle 22.18).

Dopo il riordino notturno a San Fedele, la chiusura nella giornata di domenica con quattro prove speciali, l’ “Alpe Grande” (alle 9.28 e alle 13.58) e l’”Argegno-Schignano-Cerano” (alle 10.06 e alle 14.36). La conclusione con l’arrivo alle 15 a San Fedele Intelvi in piazza Carminati. Il parco assistenza sarà allestito a Porto Letizia a Porlezza.

QUI la chiusura delle strade



I protagonisti

Per quanto riguarda le auto moderne, sono iscritti in totale 69 equipaggi. Due le Wrc, la Citroen C3 di Andrea Spataro e Omar Piras, vincitori delle ultime tre edizioni della corsa intelvese. Ci sarà poi la Citroen Ds3 condotta dallo svizzeri Mirko Puricelli.

Una Skoda Fabia per papabili al successo come Alessandro Re (vincitore del Rally Aci Com o 2025) e il piemontese Davide Caffoni. Stessa vettura per altri outsider come Riccardo Pederzani e Marco Roncoroni.

Altri piloti locali che hanno scelto l’auto della Repubblica Ceca sono Michele Mazzoni, Maurizio Bartolo, Mattina Nava, Matteo Dotti, Cristian Giussani, Marco Luchi, Claudio Citrini, Alessandro Cingano, Manrico l’Ala e Marco Hefti.



Nelle altre classi non mancano volti noti del rallismo lariano come Giacomo Ortelli, Attilio Martinelli, Maurizio Mauri, Lorenzo Mazzoni, Gianluigi Pittano, Mattia Soldati, Ivan Fontana, Paolo Libertini, Valerio e Marco Rossini, Giorgio Orlando Bassi, Alex Mangeruca, Roberto Pennino e Ivano Tagliabue.

QUI l’elenco iscritti completo della gara, dalla pagina ufficiale dell’evento.