Cantù esce sconfitta dal PalaMangano di Scafati. La squadra campana, capolista del girone rosso, sconfigge l’Acqua San Bernardo nonostante un tentativo di rimonta dei brianzoli. Il risultato finale è di 66-62 per i padroni di casa nella terza giornata della fase a orologio, penultimo turno prima dell’inizio dei playoff.

Scafati in vantaggio già alla fine del primo quarto. Padroni di casa sempre in vantaggio e il risultato all’intervallo è di 28-20. Buon inizio di Cantù al rientro dagli spogliatoi, ma i padroni di casa tengono sempre il controllo della partita e il terzo quarto si chiude 46-34. I brianzoli provano a rientrare in partita nella fase finale ma il recupero non si completa e finisce 66-62.

“È stata una partita di intensità e fisicità pazzesche da ambedue le parti – commenta al temine coach Marco Sodini – Faccio i miei più sinceri complimenti a Scafati che ha meritato di vincere la gara. La nostra bravura è che non ci siamo mai scomposti e non abbiamo mai mollato nei momenti di difficoltà. Questa sera, però, non posso rimproverare i miei ragazzi per impegno, foga e determinazione che ci hanno messo. Meno bene, invece, dal punto di vista tecnico”.