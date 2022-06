(ANSA) – SASSARI, 10 GIU – Beve un lungo sorso di whisky da una bottiglia mentre è alla guida della sua auto, lungo la strada statale a quattro corsie alle porte di Sassari. Poi pigia sull’acceleratore e inizia una gimcana a tutta velocità fra le auto, sorpassando a destra e a sinistra, fino a schiantarsi contro una macchina appena uscita da una corsia di accelerazione. La sua Fiat Punto si ribalta, si sente un fragore di vetri che si rompono e lamiere che si contorcono. Poi più nulla. Finisce così la diretta Facebook di un 36enne residente a Porto Torres che ieri sera ha messo a rischio la sua vita e quella di altri automobilisti compiendo una follia al volante, che ora potrebbe costargli l’arresto, il ritiro della patente di guida e una condanna a 1 anno di carcere. Come racconta il quotidiano La Nuova Sardegna, l’automobilista è uscito quasi indenne dalla sua utilitaria, e così anche le due persone che viaggiavano sull’auto che ha speronato a tutta velocità. Sono finiti tutti in ospedale per curare le lievi ferite riportate. Ma per il 36enne è stato solo l’inizio di un mare di guai. Il video della sua ‘performance’ in diretta è finito nelle mani della Polizia locale di Sassari, che già al momento dei soccorsi si era resa conto dello stato di alterazione psicofisica dell’uomo. L’alcol test effettuato in ospedale avrebbe confermato una grande quantità di alcol nel sangue e ora gli agenti, guidati dal dirigente Gianni Serra, stanno procedendo ad accertare le responsabilità penali e amministrative del 36enne, con tanto di video come prova inconfutabile. (ANSA).