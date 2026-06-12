Da Roma quasi un milione di finanziamenti per i Comuni del territorio comasco

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Silvia Legnani

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Nuovo automezzo Croce Azzurra Rovellasca (002)

Nel corso dell’esame della legge di Bilancio in Parlamento, il sottosegretario con delega all’Innovazione, il comasco Alessio Butti, ha presentato una serie di emendamenti destinati al territorio lariano e ai piccoli Comuni della provincia, con finanziamenti per interventi mirati su riqualificazioni urbane, recupero di edifici pubblici, impianti sportivi, progetti culturali e sociali e infrastrutture locali.

A Rovellasca, con un contributo di 130mila euro, viene rafforzato il servizio di trasporto sociale dedicato a persone con disabilità, anziani e cittadini in condizioni di bisogno con l’acquisto di un nuovo automezzo. A Carbonate, con 135mila euro, viene riqualificata l’area giochi del Parco Filzi per renderla più accessibile e inclusiva.

Stesso contributo al comune di Vertemate con Minoprio, per sostenere le spese comunali per il servizio educativo scolastico a favore di studenti con disabilità e per effettuare lavori di manutenzione al Parco Comunale del Rì. Ad Asso con 140mila euro, si procederà alla messa in sicurezza della passerella pedonale del Ponte Oscuro e alla riqualificazione del Viale Remo Sordo. Stesso contributo per Centro Valle Intelvi, a sostegno del progetto “In.T.E.L.V.I.” (Iniziative Turistiche, Educative e Ludico-Valoriali Integrate), un programma biennale pensato per rilanciare il turismo e sostenere le famiglie residenti e i villeggianti.

A San Siro 180mila euro saranno destinati a realizzare un nuovo spazio ludico-ricreativo multifunzionale destinato alle scuole, alle associazioni e a tutta la cittadinanza.

“Per i piccoli Comuni, questi contributi – commenta Butti – possono rappresentare un’opportunità concreta per realizzare opere che difficilmente troverebbero altre fonti di sostegno”.