Rinforzi per la sicurezza in estate, Molteni: “A Como 38 operatori interforze, 164 in Lombardia”

Rinforzi per i presidi di sicurezza per il periodo estivo per le forze dell’ordine. In provincia di Como sono in arrivo 38 unità tra agenti della polizia di Stato, carabinieri e finanzieri. Ad annunciarlo è il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. “Grazie al piano predisposto dal Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell’Interno per intensificare i livelli di sicurezza nel periodo estivo, in Lombardia sono in arrivo 164 unità interforze, 38 destinate a Como e alla provincia – sottolinea Molteni – I rinforzi saranno operativi dall’1 luglio al 31 agosto. Un impegno concreto del Governo per garantire maggiore prevenzione e contrasto soprattutto ai reati predatori di criminalità diffusa”.

“Più uomini e personale vuol dire più pattuglie e volanti per un controllo ancora più rigoroso e massiccio degli spazi pubblici in occasione del periodo turistico che vede l’afflusso in terra comasca di un numero sempre più importante di turisti”, aggiunge Molteni.