Rinforzi per i presidi di sicurezza per il periodo estivo per le forze dell’ordine. In provincia di Como sono in arrivo 38 unità tra agenti della polizia di Stato, carabinieri e finanzieri. Ad annunciarlo è il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. “Grazie al piano predisposto dal Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell’Interno per intensificare i livelli di sicurezza nel periodo estivo, in Lombardia sono in arrivo 164 unità interforze, 38 destinate a Como e alla provincia – sottolinea Molteni – I rinforzi saranno operativi dall’1 luglio al 31 agosto. Un impegno concreto del Governo per garantire maggiore prevenzione e contrasto soprattutto ai reati predatori di criminalità diffusa”.
“Più uomini e personale vuol dire più pattuglie e volanti per un controllo ancora più rigoroso e massiccio degli spazi pubblici in occasione del periodo turistico che vede l’afflusso in terra comasca di un numero sempre più importante di turisti”, aggiunge Molteni.
Rinforzi per la sicurezza in estate, Molteni: “A Como 38 operatori interforze, 164 in Lombardia”
Rinforzi per i presidi di sicurezza per il periodo estivo per le forze dell’ordine. In provincia di Como sono in arrivo 38 unità tra agenti della polizia di Stato, carabinieri e finanzieri. Ad annunciarlo è il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. “Grazie al piano predisposto dal Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell’Interno per intensificare i livelli di sicurezza nel periodo estivo, in Lombardia sono in arrivo 164 unità interforze, 38 destinate a Como e alla provincia – sottolinea Molteni – I rinforzi saranno operativi dall’1 luglio al 31 agosto. Un impegno concreto del Governo per garantire maggiore prevenzione e contrasto soprattutto ai reati predatori di criminalità diffusa”.