Lo Yacht Club Como rilancia la scuola di motonautica

Presentazione ufficiale per la Scuola di motonautica giovanile 2026, dello Yacht Club Como, che il sodalizio di viale Puecher ha scelto di rilanciare. L’obiettivo – come hanno spiegato gli organizzatori – è avvicinare le nuove generazioni alla cultura della motonautica, della sicurezza in acqua, della tecnica, della responsabilità e della passione sportiva. La scuola verrà organizzata con la collaborazione della Federazione e di importanti nomi della cantieristica. Coinvolti gli studenti della scuola media Foscolo.

Lo Yacht Club Como vanta una lunga tradizione di campioni e organizza annualmente la Centomiglia del Lario, gara nata nel 1949 e capace di rendere unico nel mondo lo scenario del Lago di Como. Nel 2026 si correrà la 77esima edizione, a quarant’anni dalla vittoria del compianto Stefano Casiraghi, arrivata nel 1986. Con la Scuola di motonautica giovanile, l’associazione intende raccogliere questa eredità e trasformarla in un percorso accessibile, formativo e orientato al futuro.