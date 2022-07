Il Lake Como Film Festival quest’anno non ci sarà. Ad annunciarlo il presidente dell’omonima associazione, Alberto Cano.

Addio alla decima edizione

Addio alla decima edizione del Festival dedicato al rapporto tra Cinema e al Paesaggio. Infatti, dopo nove anni trascorsi tra proiezioni su mega schermo nel Parco di Villa Erba (Cernobbio) e – in quelle precedenti – nell’Arena del Teatro Sociale e nei luoghi più diversi del Lario, non prenderà il via l’appuntamento diventato ormai usuale per pubblico ed appassionati cinephile.

Ad annunciarlo, non senza una punta di amarezza, il suo direttore ed ideatore, Alberto Cano.

“Il progetto del Lake Como Film Festival si dissolve”

“Il progetto del Lake Como Film Festival si dissolve – commenta. Abbiamo sempre ricordato come la riuscita e la continuità di questi eventi non potesse avvenire che attraverso il coinvolgimento stabile dei più importanti attori del territorio, che ne cogliessero il valore in termini di identità e rappresentatività e il potenziale artistico ed economico per il futuro del territorio. Questo coinvolgimento, purtroppo, è avvenuto solo in parte, troppo fragili le nostre sole forze per procedere oltre.

Finanziamenti pubblici sempre incerti, da verificare ogni anno attraverso bandi con scadenze mai sincroniche rispetto ai tempi di realizzazione, hanno impedito una programmazione oltre l’annualità e la redazione di bilanci credibili e garantiti, esponendo per mesi le nostre poche risorse nell’attesa di crediti puntualmente in ritardo”.

Mancato il coinvolgimento

“Non semplice – conclude Cano – è stato anche il confronto con i partner privati del territorio, malgrado un ricercato coinvolgimento delle realtà più significative e più artistiche. Puntavamo molto su una possibile sinergia tra le tante industrie creative, al fine di creare una vetrina che desse visibilità, nel segno della bellezza dell’arte, alla grande tradizione artigianale e industriale di Como. In questo abbiamo riscontrato una scarsa coesione territoriale e la sottovalutazione dell’importanza della cultura come spazio unificante.

La stessa Villa Erba Spa, che ringraziamo per l’ospitalità e per aver sperimentato con noi la formula delle NIGHTS, in parte anche finanziandola, si è dimostrata però priva di una visione strategica dell’investimento culturale. Eventi, proposte, annunci si sono mescolati senza nessuna progettazione pensata, dove la manifestazione culturale è vista, al più, come complemento d’arredo, senza alcuna prospettiva che va oltre la stagionalità.

Prendiamo atto della nostra sempre maggiore distanza da una idea di “città turistica” molto diversa da quella sottesa al Festival, ed una evidente incapacità di individuare una formula economicamente compatibile che mantenga alto il valore e la qualità delle nostre proposte. Per questo, nonostante i tanti sforzi, il progetto LAKE COMO FILM FESTIVAL oggi si dissolve ufficialmente”.