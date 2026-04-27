Festival Como Città della Musica: dal 30 giugno la città si trasforma in un palcoscenico diffuso

Torna con la sua 19esima edizione il Festival Como Città della Musica, l’evento diretto e organizzato dal Teatro Sociale di Como-AsLiCo in collaborazione con la Società dei Palchettisti e con il contributo del Comune di Como, in programma dal 30 giugno al 12 luglio.
Presentato il ricco calendario di spettacoli e iniziative, ispirati al tema “La luce langue”, tratto dall’opera Macbeth di Giuseppe Verdi.
Numerosi anche gli appuntamenti della rassegna Intorno al Festival, tutti a ingresso gratuito.
Biglietti in vendita online su www.comofestival.org e alla biglietteria del Teatro da martedì 28 aprile alle 10.