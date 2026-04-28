Da oggi all’8 maggio al Pirellone di Milano la mostra “Lario a fumetti”

Il libro “Storie e Misteri del Lago di Como” approda a Milano: il Lario protagonista a Palazzo Pirelli con la mostra “Lario a fumetti”, trilogia cartoon firmata da Dario Campione e due “big” del fumetto, Alessandro Piccinelli e Claudio Villa.

Da oggi e fino all’8 maggio nel foyer del Pirellone saranno esposte sedici tavole e la copertina del secondo volume della trilogia di Etv Publishing, “Storie e Misteri del Lago di Como” (2025) che include quattro vicende. “Storie di Lorenzo e Lucia”, “La scomparsa del Brut”, “Delitto sui binari della Menaggio-Porlezza” e, per finire, “In fuga con il brigante”. L’esposizione, realizzata su proposta della presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale Anna Dotti, sarà presentata martedì 5 maggio alle ore 13.

Il primo volume “Miti e Leggende del Lago di Como”, sei storie che spaziano dal fantasma del Castello Baradello al Lariosauro, era stato pubblicato nel 2024, mentre a dicembre 2026 la trilogia a fumetti si completerà con la pubblicazione di “Favole e novelle del Lago di Como”.

La mostra “Lario a fumetti” è realizzata, in collaborazione con il Consiglio regionale, da Etv Publishing, sezione editoriale del gruppo di Espansione Srl. L’apertura, fino a venerdì 8 maggio, sarà da lunedì a giovedì dalle 9 alle 18 e venerdì dalle 9 alle 13 con ingresso libero.