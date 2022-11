Lunedì 7 novembre entrano in vigore i nuovi orari del servizio navigazione sul Lago di Como. Saranno validi fino al 25 marzo 2023. Il tabellone autunnale e invernale- consultabile sul portale- è pensato per soddisfare maggiormente i bisogni dei cittadini e quindi di chi utilizza i battelli per raggiungere il luogo di lavoro o la scuola.

Sebbene il flusso di turisti sia ancora alto, complice il bel tempo e le temperature miti delle ultime settimane, la frequenza delle imbarcazioni non seguirà dunque i ritmi estivi. Non mancheranno comunque le corse per chi decide di esplorare le località sul Lario anche in vista dell’aumento delle presenze nel periodo natalizio.

Sempre dalla Navigazione, per quanto riguarda il bonus trasporti, fanno anche sapere che a seguito delle numerose richieste arrivate alla Direzione nel mese di ottobre, per ragioni amministrative e operative, la clientela (in possesso del bonus con scadenza il 30 novembre) è invitata ad inoltrare la richiesta dell’agevolazione entro le 12.00 di lunedì 28 novembre 2022. Quest’ultima dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica bonustrasporti.navicomo@navigazionelaghi.it corredata dalla stampa del bonus o del qrcode scaricato dal portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’apposito modulo per il rilascio dell’abbonamento disponibile sul sito aziendale www.navigazionelaghi.it.