Cantiere per la variante della Tremezzina, martedì 30 aprile riunione del tavolo di lavoro coordinato dalla prefettura a Como. Al centro dell’incontro la ripresa dei lavori a Colonno e a Griante. In discussione anche l’ordinanza anti caos, per bloccare mezzi pesanti e bus turistici per il periodo clou della stagione turistica, attesa sulla trafficata arteria del lago, la statale Regina.

Al tavolo prenderanno parte gli Enti del territorio, in particolare i sindaci dei comuni del lago interessati dal cantiere per la variante della Tremezzina. Nei giorni scorsi gli appelli dei sindaci a risolvere al più presto le criticità per proseguire con gli interventi.

Intanto è atteso sul Lario nei primi giorni di maggio il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Matteo Salvini per verificare di persona la situazione e l’operatività del cantiere.

La variante, è un’opera da 412 milioni di euro, di fatto un bypass lungo quasi 10 chilometri per sgravare dal traffico la statale Regina. Fino ad ora la data indicata per il termine del cantiere era fissata al 10 aprile 2028. Il territorio – è stato sottolineato – ha dato grande prova di compattezza superando anche il lungo periodo di chiusura della Statale nella fase iniziale del cantiere.