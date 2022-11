Il prefetto convoca i Comuni di Como e Cernobbio per scongiurare il blocco del traffico nel periodo di Natale. Gli eventi in programma sono in concomitanza. Le manifestazioni nel capoluogo lariano si aggiungeranno alla Città dei Balocchi. La manifestazione per la prima volta è stata spostata nel paese confinante. Una situazione che rischia di mandare in tilt la viabilità sul territorio e sulla statale Regina.

Questa mattina in prefettura a Como, il sindaco di Cernobbio Matteo Monti e l’assessore alla Mobilità del capoluogo Enrico Colombo hanno incontrato il prefetto Andrea Polichetti. Un incontro per fare il punto sul piano per viabilità e parcheggi necessario per scongiurare il rischio caos totale sulle strade di Como e della zona circostante.

I dettagli del piano non sono ancora stati definiti. Alla luce della richiesta del prefetto, è stato convocato per venerdì mattina un tavolo tecnico di in Comune a Como. Una riunione nella quale dovranno essere messi a punto gli interventi previsti su strade e parcheggi, oltre che per potenziare i mezzi pubblici. I due comuni stanno già lavorando, ciascuno singolarmente, a un piano per la mobilità per il periodo natalizio. Come richiesto dalla prefettura, i due piani dovranno essere integrati l’uno con l’altro e le due amministrazioni dovranno collaborare per uniformare gli interventi e le misure indispensabili per evitare la paralisi del traffico, soprattutto nei fine settimana.

Gli eventi della nuova manifestazione del capoluogo, Natale a Como, inizieranno già il 26 novembre. La Città dei Balocchi invece partirà il 7 dicembre prossimo. Poco più di dieci giorni per predisporre un piano viabilistico in grado di evitare la paralisi.