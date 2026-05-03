Turate, in una notte due interventi dei vigili del fuoco: auto in fiamme in via Fornace e incidente sulla A9

Due interventi dei vigili del fuoco in poche ore, a Turate. Il primo in piena notte, intorno alle 2.15, per un’auto in fiamme. Il mezzo coinvolto nell’incendio era parcheggiato in via Fornace. Due squadre dei vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Lomazzo sono intervenute per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Ancora da chiarire la dinamica dell’evento.

Soltanto poche ore dopo, alle 6, un altro intervento urgente dei vigili del fuoco, questa volta per un incidente in autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, poco prima dell’uscita di Turate. Due auto coinvolte e due feriti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia stradale.