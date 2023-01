Premio al merito per gli studenti. Ci sono ancora trenta giorni per candidare gli studenti che si sono distinti a scuola. Fino al 31 gennaio 2023 è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Como il bando per l’assegnazione di premi al merito a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado a.s. 2021-2022. L’iniziativa è dedicata agli studenti meritevoli residenti a Como che hanno conseguito la licenza di scuola secondaria inferiore o il diploma di scuola secondaria superiore con il massimo dei voti. Previsti dal riconoscimento d’eccellenza, € 250 per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e € 500 per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.



La domanda di assegnazione del contributo, corredata della necessaria documentazione, deve essere effettuata sull’apposito modulo e va presentata all’Ufficio Protocollo di via V. Emanuele II 97 (da lunedì a giovedì 9.00-13.00; venerdì 9.00-12.30) o trasmessa via PEC all’indirizzo: comune.como@comune.pec.como.it entro il 31 gennaio 2023, indicando come oggetto: “DOMANDA PREMIO AL MERITO. COGNOME NOME DEL/DELLA STUDENTE/STUDENTESSA”.