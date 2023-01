Covid. Positivi al Covid cambiano le regole di fine isolamento mentre viene prorogato fino al 30 aprile l’obbligo di indossare la mascherina all’interno delle strutture sanitarie.

Positivi al Covid cambiano le regole di fine isolamento

Nuove regole dunque per i positivi all’infezione. L’aggiornamento è contenuto in una circolare del ministero della Salute. Gli asintomatici potranno uscire dopo cinque giorni senza più bisogno del tampone. Senza dunque una conferma diagnostica della negatività restano però raccomandate alcune misure di precauzione: indossare la mascherina Ffp2 fino al decimo giorno dall’inizio dei sintoni o dal test positivo, evitare luoghi affollati e persone a rischio.

Obbligo mascherina nelle strutture sanitarie

Stop al green pass per accedere negli ospedali, nelle Rsa e negli hospice mentre – come detto – è stato prorogato al 30 aprile l’obbligo della mascherina nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, compresi gli ambulatori e gli studi medici. In una nota l’Asst Lariana inviata i familiari in visita ai propri parenti ricoverati “a prestare la massima attenzione e a tutela dei pazienti, in ragione della loro fragilità, ad evitare, se possibile, le visite nel caso si riscontrassero sintomi influenzali”.

Infine i centri vaccinali dell’Asst Lariana saranno aperti nel mese di gennaio per la vaccinazione antinfluenzale e quella anti Covid. In particolare, l’hub di Como, in via Napoleona, resterà aperto dal lunedì al sabato dalle 14 alle 20. Il centro sarà chiuso solo venerdì 6 gennaio. L’appuntamento può essere prenotato attraverso il portale regionale oppure chiamando il call center al numero verde gratuito 800 894 545.