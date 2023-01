Punti Tampone e vaccinazioni, i centri dell’Asst Lariana resteranno chiusi domani, venerdì 6 gennaio.

I servizi nel centro di via Napoleona a Como riprenderanno regolarmente l’attività sabato 7 gennaio – dalle 8 alle 12 – e domenica 8 gennaio dalle 8 alle 10.

Inoltre da lunedì 9 gennaio saranno aperti anche i Punti Tampone di Menaggio e di Cantù. Si ricorda che entrambi sono aperti nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 come il centro di Como, aperto dal lunedì al venerdì apertura con orario 7.30-12.30 e 13.30-15.

L’accesso è consentito con la ricetta del medico di medicina generale/pediatra di libera scelta/continuità assistenziale oppure con la prenotazione dell’appuntamento. E’ inoltre possibile accedere in autopresentazione mostrando la disposizione di isolamento domiciliare obbligatorio trasmessa da Ats Insubria.

Stessa situazione per i vaccini antinfluenzale e anti Covid. Domani l’hub Vaccinale di Como in via Napoleona resterà chiuso per riaprire sabato 7 gennaio con orario 14-20 e così da lunedì 9 gennaio. I cittadini possono prenotare il proprio appuntamento attraverso il portale regionale https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it/ oppure chiamando il call center al numero verde gratuito 800 894 545. All’Hub vaccinale i cittadini possono essere vaccinati contro l’influenza e il Covid e il vaccino antinfluenzale può essere co-somministrato con il vaccino anti Covid.

Ambulatorio Medico Temporaneo a Fino Mornasco

Infine l’Asst Lariana informa che – come comunicato da Ats Insubria – verrà implementato l’Ambulatorio Medico Temporaneo di Fino Mornasco in via Trieste 5, per gli assistiti della dottoressa Martina Rosi.Potranno fare riferimento all’ambulatorio gli ex assistiti della dottoressa Martina Rosi che si trovano in una situazione di momentanea indisponibilità di un medico a cui fare riferimento contattando il numero 334/088968 e gli ex assistiti del dottor Domenico Borra contattando il numero 338/4947226. L’ambulatorio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.