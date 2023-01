Nuovo grande risultato in Coppa del Mondo Under 20 di scherma per la comasca Carlotta Ferrari. La fiorettista lariana, cresciuta nella Comense Scherma e tesserata per l’Aeronautica Militare, è stata protagonista con la squadra azzurra di fioretto femminile in una splendida vittoria nella tappa di Coppa del Mondo di categoria andata in scena a Udine.

Ferrari, che ha diviso la pedana con le connazionali Giulia Amore, Aurora Grandis e Matilde Calvanese, è salita a fine gara sul gradino più alto del podio grazie al successo in finale con la Francia per 45-24. L’epilogo con le transalpine è stato senza storia, dominato, come il resto della prova iridata. Le italiane avevano saltato il turno degli ottavi di finale per via del ritiro dell’Algeria. Poi hanno superato ai quarti la Spagna per 45-30 e in semifinale la Polonia per 45-33.

Poi la finale perfetta, contro la Francia, dominata dall’inizio alla fine e conclusa con il punteggio di 45-24.