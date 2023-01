Più di cinquanta proposte per realizzare i nuovi Giardini a Lago. La procedura negoziata aperta dal Comune di Como ha riscosso notevole attenzione, come dimostra la partecipazione in massa all’iter che dovrebbe portare, tra aprile e maggio all’avvio del cantiere per dare una nuova immagine alla zona di viale Corridoni.

Palazzo Cernezzi ha pubblicato l’avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici intenzionati ad aggiudicarsi il cantiere. Niente bando dunque, ma una procedura negoziata, con la consultazione di almeno 20 operatori economici, tramite la piattaforma regionale Sintel.

La scadenza dei termini per farsi avanti è stata il 29 dicembre scorso. “Sono state oltre 50 le domande di partecipazione – fa sapere ora il sindaco di Como Alessandro Rapinese – Tra tutte quelle pervenute, ne sono state selezionate venti che sono già state invitate a fare un’offerta. Tra queste sarà individuata l’azienda alla quale sarà affidato l’incarico di realizzare il progetto”.

Il criterio di aggiudicazione, come previsto dalla procedura del Comune, sarà quello del minor prezzo. La durata dell’appalto è di un anno e il valore complessivo è di quasi 2 milioni 200mila euro. I costi di manodopera ammontano a quasi 486mila euro, per un totale che sfiora i 2 milioni e 700mila euro.

L’avvio dei lavori è previsto per la prossima primavera, tra aprile e maggio. Il cantiere dovrebbe concludersi entro la fine del 2023.

Il percorso verso la riqualificazione è stato avviato nel 2016. Dal punto di vista progettuale, i nuovi giardini a lago saranno caratterizzati dal cannocchiale verde che da viale Cavallotti porta al tempio Voltiano. Prevista la realizzazione di spazi dedicati a bar e alla realizzazione di eventi, nuovi giochi per i bambini, percorsi pedonali e aree verdi.