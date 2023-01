Scuola, sono partite questa mattina le iscrizioni online per l’anno scolastico 2023-2024.

Da oggi infatti è operativa la piattaforma del ministero dell’Istruzione dedicata alle iscrizioni online per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Anche quest’anno per effettuare la domanda è possibile collegarsi al sito istruzione.it/iscrizionionline per registrarsi e iscrivere i bambini e ragazzi al primo anno di ogni segmento scolastico. L’iscrizione online si può effettuare sulla piattaforma ministeriale fino alle 20 del 30 gennaio.

Per accedere al servizio è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e richiedere l’abilitazione.

Si potrà presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno, ma si potranno indicare fino ad altre due preferenze nel caso in cui la scuola scelta avesse un esubero di richieste rispetto ai posti disponibili. Il sistema “Iscrizioni online” avviserà le famiglie in tempo reale, con un’email e tramite l’APP IO, dell’avvenuta attivazione del servizio e consentirà di seguire l’iter della domanda di iscrizione.

I genitori potranno trovare informazioni dettagliate su ciascun istituto e individuare la scuola di interesse attraverso Scuola in Chiaro, l’applicazione messa a disposizione dal Ministero: un QR Code dinamico associato ad ogni scuola fornirà tutte le informazioni sulle strutture, l’offerta formativa, le attrezzature e confronterà alcuni dati con quelli di altre istituzioni scolastiche del territorio.

Le domande di iscrizione – come detto – potranno essere inoltrate fino alle 20:00 del 30 gennaio