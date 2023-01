Incidente frontale ieri sera, poco prima delle 20, a Carugo lungo la Novedratese. Un impatto violento che non ha lasciato scampo a una donna di 51 anni di Bregnano, Rosa Bruzzese.

Due auto si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Cantù, ferite tre persone. Due donne di 51 anni e una di 53.

I soccorsi sono arrivati in codice rosso, quindi massima criticità, per portare la donna risultata più grave in ospedale. Purtroppo però non ce l’ha fatta ed è morta.

sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche due squadre dei vigili del fuoco da Cantù per la messa in sicurezza.