Imposta di circolazione 2023.Il pagamento sarà possibile entro il 1 marzo 2023. L’imposta di circolazione di quest’anno è stata calcolata in base alla nuova formula che comprende gli adeguamenti approvati il 15 dicembre scorso dal Gran Consiglio. La nuova formula di calcolo è incentrata sulle emissioni di CO2 del veicolo. La modifica interessa unicamente le automobili e automobili pesanti, in quanto per tutti gli altri generi di veicolo le formule restano quelle applicate nel 2022.

Per quanto riguarda invece le imposte di circolazione del 2024, il Consiglio di Stato presenterà al Gran Consiglio un apposito messaggio governativo. L’intenzione è di permettere al Parlamento di poter decidere prima della fine della legislatura. Nel 2023 il gettito prodotto con l’imposta di circolazione per le sole automobili ammonta a 81 milioni di franchi, mentre nel 2022 si attestava a 104.8 milioni di franchi. Il totale fatturato dal Cantone per le imposte di circolazione di tutti i veicoli ammonta invece a 111 milioni di franchi, importo sensibilmente inferiore rispetto ai 134 milioni del 2022, proprio come conseguenza delle modifiche legislative citate. A questi 111 milioni si aggiungono circa 3.6 milioni di franchi per le imposte di navigazione.

Per il pagamento dell’imposta è disponibile anche la procedura elettronica (e-fattura).