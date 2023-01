Sabato scatta il girone di ritorno di serie B, con il Como impegnato alle 14 in trasferta con il Cagliari. La squadra sarda ha appena cambiato allenatore, con il clamoroso ritorno di Claudio Ranieri, che ha sostituito Fabio Liverani. Ambiente molto carico in Sardegna, ma Como determinato a proseguire la striscia positiva. Nelle ultime due gare, infatti, i lariani hanno prima vinto in trasferta a Terni per 3-0, poi hanno concesso il bis in casa contro il Cittadella.

Tra gli azzurri, come è noto, nella trasferta in Sardegna mancherà mancherà Patrick Cutrone (infortunio a una mano, QUI l’articolo). L’incontro sarà diretto dall’arbitro Francesco Meraviglia di Como.

Ma l’attenzione è anche sulla gara successiva, Como-Pisa, in programma allo stadio Sinigaglia sabato 21 gennaio, sempre alle 14. L’Osservatorio del ministero dell’Interno ha infatti classificato il match come partita a rischio e ha stabilito una serie di prescrizioni: tra le altre il rafforzamento dei servizi di prefiltraggio e filtraggio, l’impiego di un adeguato numero di steward e la vendita dei biglietti per i residenti a Pisa esclusivamente per il settore ospiti. I tagliandi saranno inoltre incedibili.