Mondiali, nei quarti la sfida tra la Svizzera e l’Argentina di Paz

L’Argentina di Nico Paz contro la Svizzera. E’ questo l’esito degli ottavi ai Mondiali di calcio in America. Prosegue dunque l’avventura iridata della stella del Como: nel match vinto con l’Egitto per 3-2 Paz non è però sceso in campo. Un successo rocambolesco per i sudamericani, che dopo essere andati sotto per 2-0, nel finale del match in 13 minuti hanno realizzato tre reti. Con un arbitraggio contestato dall’Egitto e da molti addetti ai lavori, l’Argentina ha ancora una volta superato con difficoltà il turno, dopo aver sofferto anche con Capoverde.

Nei quarti la squadra biancoceleste è attesa dalla Svizzera, che ai rigori ha superato per 4-3 la Colombia (per i sudamericani errore dal dischetto di Davinson Sánchez, difensore che sarebbe nel mirino del Como). Grande festa, ovviamente, nella vicina Confederazione, soprattutto nelle piazze principali, davanti ai tanti maxischermi che sono stati predisposti un po’ ovunque, compresi i più importanti centri del vicino Canton Ticino.

Un finale di Coppa del Mondo che vedrà in campo ben sei squadre europee, una nordafricana – il Marocco -, e i sudamericani dell’Argentina.

Le sfide dei quarti partono domani, con Francia-Marocco (ore 22). Seguiranno Spagna-Belgio (venerdì alle 21), Norvegia-Inghilterra (sabato alle 23) e la già citata Argentina-Svizzera (domenica alle 3).