Nuova curva dello stadio Sinigaglia, posati i pilastri portanti

Procedono celermente i lavori della costruzione della nuova curva dei sostenitori locali allo stadio Sinigaglia. Dopo che le opere delle fondamenta sono state chiuse con anticipo, ora si sta procedendo alla posa dei pilastri portanti delle gradinate. Come è già stato ricordato, il nuovo spazio dei sostenitori biancoblù ricorderà quello dell’impianto dell’Atalanta. Una richiesta della Uefa per far giocare la Champions a Como: non più tubolari ma una struttura in cemento. Nel frattempo è stato completato l’allargamento del terreno di gioco, altro adeguamento in vista degli impegni continentali.

Non manca molto all’inizio della nuova stagione della formazione di Fabregas, con il raduno fissato per metà luglio con la partenza della preparazione. Poi spazio ai grandi impegni internazionali. L’allenatore anche per questa estate ha chiesto e ottenuto di poter giocare match di altissimo livello.

Il primo test probante per la squadra, ma anche per lo stadio, la Como Cup di fine luglio, manifestazione che vedrà i lariani come campioni in carica, dopo la vittoria dello scorso anno nella finalissima contro l’Ajax. Torneo di calcio di grande prestigio che vedrà, oltre a quella dei biancoblù di Cesc Fabregas, la partecipazione degli inglesi del Crystal Palace vincitori dell’Europa Conference League 2026. E poi i transalpini del Lens, che al pari del Como hanno conquistato l’accesso alla Champions e hanno vinto la Coppa di Francia. Ci saranno anche gli spagnoli del Villarreal, i portoghesi del Famalicão, e gli arabi dell’AlUla, società che ha aperto un discorso di collaborazione e gemellaggio con il club lariano.

Poi, dopo le amichevoli in Inghilterra con Arsenal e Liverpool a metà agosto, il via del campionato tricolore 2026-2027. Per il Como all’inizio ci saranno tre trasferte consecutive, contro Udinese, Napoli e Genoa, per consentire il completamento dei lavori della curva. La prima in casa al Sinigaglia si disputerà domenica 13 settembre alle 15 contro il Parma, a pochi giorni di distanza dall’esordio in Champions, fissato tra l’8 e il 10 settembre.