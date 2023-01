Un uomo di 57 anni è morto nel pomeriggio di oggi a Plesio, schiacciato da un grosso ramo di un albero in un terreno in una zona boschiva.

Secondo i primi accertamenti, sembra che l’uomo, residente a San Siro, stesse raccogliendo legna per uso personale in un’area di proprietà familiare in località Breglia. L’uomo sarebbe stato colpito accidentalmente da un grosso ramo, che lo ha schiacciato.

Il 57enne è stato colpito in pieno dal ramo, riportando traumi gravissimi. Sono subito stati allertati i soccorsi. A Plesio è stato inviato anche l’elicottero del 118, oltre all’automedica del 118 e all’ambulanza della Croce Rossa di Menaggio. Per il 57enne però non c’è stato purtroppo nulla da fare.

A Plesio sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Menaggio, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Informato il magistrato di turno in procura a Como, Michele Pecoraro, che ha già disposto la restituzione del corpo del 57enne alla famiglia.