Alla domanda “dove si sceglie di fare il pieno oggi, in Italia o in Svizzera?”, molti comaschi (e anche molti ticinesi) rispondono “in Svizzera”. Dopo mesi di pendolarismo del pieno dal Ticino verso il Comasco, si inverte infatti la rotta di chi cerca la convenienza. Con lo stop allo sconto sulle accise in vigore dal 1 gennaio 2023, sono tornati in rialzo i costi di diesel e benzina. In Italia, il prezzo medio della verde si attesta a 1,81 euro al litro, mentre del gasolio arriva a 1,9 euro.

In Svizzera

Una volta passato il confine elvetico, un pieno di benzina costa meno e il risparmio è di circa 5 euro. Per quanto riguarda il diesel invece, la forbice di prezzo tra Italia e Svizzera si assottiglia (anche considerati i costi generalmente più alti del territorio Lariano rispetto ad altre zone del Paese). In alcuni casi quindi, come dichiarano i cittadini che vivono a cavallo della frontiera, per il gasolio rimane conveniente l’Italia.

Il sito del Mise

In aiuto di chi cerca di capire come orientarsi e a tutela dei consumatori, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aggiornato la mappa dettagliata sul sito “Osservaprezzi carburanti”. La piattaforma permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti effettivamente praticati presso gli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori dei punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.