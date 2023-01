Tenta di violentare una donna, poi la accusa di averlo aggredito per rapinarlo, arrestato dalla polizia un 50enne greco residente a Varese. Gli agenti delle volanti della questura di Como sono intervenuti nella notte in un hotel in centro città e, al termine degli accertamenti hanno trasferito l’uomo nel carcere del Bassone.

I poliziotti sono intervenuti dopo la richiesta al numero unico di emergenza 112 di un addetto alla reception di un albergo di Como. Agli agenti, il dipendente della struttura ha spiegato che poco prima un cliente era entrato in hotel dichiarando di essere stato aggredito da una prostituta, indicando come presunta responsabile una donna che in quel momento era nella hall dell’albergo.

L’uomo, un cittadino greco di 50 anni, residente a Varese, incensurato, è apparso visibilmente ubriaco. Gli agenti si sono attivati per ricostruire quanto accaduto. Hanno interrogato anche la donna, una cittadina ucraina di 32 anni residente a Como, incensurata. I poliziotti hanno accertato che la donna aveva vistose escoriazioni sulla fronte. Ha spiegato che poco prima, fuori dall’hotel, il 50enne l’aveva aggredita in un tentativo di violenza sessuale.

I poliziotti hanno richiesto l’intervento del 118 per la donna. La 32enne è stata visitata al Sant’Anna e ha una prognosi di 10 giorni per policontusioni e abrasioni.

Il 50enne è stato portato in questura. Dopo ulteriori accertamenti, informato il magistrato di turno in procura a Como, i poliziotti hanno arrestato il 50enne con l’accusa di tentata violenza sessuale e lesioni personali. E’ in carcere al Bassone.