Mobilità e parcheggi, allo Yacht club il secondo appuntamento di “Como merita di più”

Ieri sera allo Yacht Club di Como il secondo appuntamento del ciclo di incontri pubblici “Como merita di più”, promosso da Fratelli d’Italia. La serata, dedicata a mobilità e parcheggi, ha visto gli interventi di Mario Lavatelli, presidente dell’Associazione Civica Utenti della Strada, Alessandro Nardone e Stefano Molinari, rispettivamente coordinatore cittadino e presidente provinciale di Fratelli d’Italia.

«I cittadini non devono essere trattati come bancomat. – è intervenuto Nardone – La mobilità deve servire a rendere la città più accessibile e vivibile, non a fare cassa sulle spalle di chi ogni giorno vive, lavora o studia a Como. Rapinese continua ad aumentare tariffe e costi per i comaschi, mentre taglia servizi, pur disponendo di un cospicuo avanzo di bilancio».

«La prossima amministrazione dovrà avere il coraggio di osare di più. – ha aggiunto Molinari – Como deve iniziare a ragionare come una città da 300mila abitanti, al centro di un sistema territoriale molto più ampio dei suoi confini amministrativi».

Le proposte emerse nel corso della serata, insieme ai contributi raccolti attraverso il sondaggio online disponibile su semmcumasch.com, contribuiranno alla costruzione del programma del centrodestra per le prossime elezioni amministrative.

Il prossimo appuntamento del ciclo “Como merita di più”, in programma il 18 giugno, sarà dedicato al tema dello sport e del terzo settore.