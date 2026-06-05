Beatificazione di don Roberto Malgesini, domani la sessione di apertura dell’inchiesta diocesana

Nuova tappa dell’iter per la beatificazione di don Roberto Malgesini. Domani dalle ore 16, nella chiesa di San Bartolomeo a Como, si svolgerà la sessione di apertura dell’inchiesta diocesana sulla vita del sacerdote ucciso in piazza San Rocco il 15 settembre 2020.

La sessione di apertura è un momento pubblico, aperto a tutti i cittadini. Alle ore 18 il cardinale Oscar Cantoni, nella chiesa di San Bartolomeo presiederà la messa, alla presenza del postulatore della causa e degli officiali dell’inchiesta. La diocesi invita tutti i fedeli a partecipare.

“Pur essendo solo l’inizio dell’Inchiesta diocesana del processo di beatificazione di don Roberto Malgesini – sottolinea il priore don Enzo Ravelli – l’assemblea convocata dal vescovo per il pomeriggio di sabato 6 giugno è un momento particolarmente importante per la Chiesa di Como”.

La sessione si aprirà con un tempo di preghiera, con la lettura anche di alcuni pensieri su don Roberto Malgesini. Seguirà l’intervento del vescovo di Como, Oscar Cantoni. Quindi presteranno il loro giuramento gli officiali dell’inchiesta e il postulatore della causa di beatificazione. La preghiera riprenderà con il canto del Magnificat, la recita del Padre Nostro e la benedizione finale. Alle ore 18 la messa conclusiva.