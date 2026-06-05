Da Europa e Arabia Saudita: sei club per la seconda edizione della Como Cup. Confermate le squadre

Football on the Lake è tornato, sei club per la seconda edizione della Como Cup.



Sono state confermate le squadre che parteciperanno al torneo di quest’anno AlUla SC, Como 1907, Crystal Palace Football Club, FC Famalicão, Racing Club de Lens e Villarreal CF, che riuniranno culture calcistiche provenienti da Arabia Saudita, Italia, Inghilterra, Portogallo, Francia e Spagna.



Dopo una prima edizione che ha trasformato il Lago di Como in una delle destinazioni calcistiche più chiacchierate dell’estate, la Como Cup torna con un format ampliato e un nuovo gruppo di club ricchi di storie e ambizioni.



Le squadre coinvolte

L’AlUla SC porterà sulle rive del lago uno dei progetti più interessanti del calcio saudita.

Il Como 1907 torna in qualità di club ospitante dopo una stagione storica continuando il proprio percorso di crescita dentro e fuori dal campo. Con una squadra giovane, un’identità di gioco ben definita e una città intera al suo fianco, il Como accoglierà ancora una volta sul lago l’Europa e il resto del mondo.

Il Crystal Palace Football Club, vincitore della UEFA Conference League, dopo una storica stagione europea porta a Como una delle storie più affascinanti del calcio inglese contemporaneo.

L’FC Famalicão si presenta dopo un’altra solida stagione in Portogallo. Conosciuto per la valorizzazione dei giovani talenti e per il suo gioco intenso e competitivo, il club aggiunge una nuova dimensione tecnica al torneo e porta il sapore del calcio portoghese nella competizione.

Il Racing Club de Lens, vincitore della Coppa di Francia, porterà sul Lago di Como tutta la passione del nord della Francia.

Il Villarreal CF completa il quadro delle partecipanti con la propria esperienza in Champions League e uno dei modelli sportivi più smart d’Europa. Il Villarreal aggiunge qualità spagnola al torneo.





La seconda edizione della Como Cup sarà ancora una volta il fulcro di Football on the Lake, una celebrazione estiva che unisce calcio, viaggi, cultura ed esperienze legate al giorno della partita nella città di Como.

I dettagli del calendario, le sedi degli incontri e gli orari di calcio d’inizio saranno annunciati prossimamente, così come le informazioni relative alla vendita dei biglietti.

Lanciato nel 2025, la prima edizione ha portato Ajax, Celtic, Al Ahli e Como 1907 sul Lago di Como per la prima Como Cup, accompagnata da un ricco programma di concerti, iniziative cittadine, eventi ed esperienze dedicate ai tifosi.