Serie A 2026/27, si parte il 22 agosto. Avvio ostico per il Como con tre trasferte contro Udinese, Napoli e Genoa

Ufficializzato il calendario della Serie A 2026/27. Per il Como un avvio di campionato impegnativo in trasferta contro l’Udinese il 22 agosto 2026, seguito da altre due trasferte: contro il Napoli, il 30 agosto, contro il Genoa il 6 settembre. Le prime tre giornate sono in trasferta per permettere il completamento dei lavori alla curva dello stadio. La prima in casa al Sinigaglia si disputerà il 12 settembre contro il Parma.
Il sorteggio si è tenuto oggi, venerdì 5 giugno, presso il Teatro Regio di Parma, nell’ambito del Festival della Serie A.