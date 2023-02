E’ stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Como l’avviso di selezione per l’assegnazione delle concessioni di 166 posteggi per lo svolgimento della Fiera del Giovedì Santo 2023. Le concessioni hanno validità da giovedì 6 aprile a lunedì 10 aprile 2023 compresi. La domanda per l’assegnazione dei posteggi (in regola con l’imposta di bollo di 16,00 euro), dovrà essere inviata al Comune, esclusivamente mediante procedura online, attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, con le modalità riportate nell’avviso, entro le ore 24:00 del 15 febbraio 2023.



Ogni domanda deve riguardare un solo posteggio. Le domande in cui viene indicata una pluralità di posteggi sono dichiarate inammissibili. La domanda deve contenere tutti i dati essenziali richiesti dal software di Impresa in un giorno e deve essere corredata da tutta la documentazione richiesta.

Non potrà ottenere la concessione chi risulti debitore verso il Comune per somme dovute a titolo di canone per l’occupazione degli spazi pubblici, salvo che abbia ottenuto rateizzazione e i pagamenti siano regolari.

Per informazioni: https://www.comune.como.it/it/servizi/commercio/servizi-commercio/bando-assegnazione-posteggi/