I lavori della variante della Tremezzina si allargano anche a Griante, dove sarà realizzato lo svincolo nord della nuova arteria.

A partire da questa mattina, l’azienda incaricata dei lavori sta allestendo il cantiere, con la realizzazione della segnaletica orizzontale e l’installazione dei cartelli per segnalare i lavori.

Per consentire i lavori in sicurezza, è necessario istituire un senso unico alternato, che sarà regolato da un semaforo.

La limitazione al traffico dovrebbe scattare entro la giornata di mercoledì, non appena sarà completata la segnaletica e l’installazione del cantiere. L’attività è già in corso da questa mattina e dovrebbe proseguire oggi e anche nella giornata di domani.

Nel tratto interessato sarà vietata la circolazione dei pedoni. I veicoli dovranno procedere a una velocità massima di 30 chilometri orari.

L’ordinanza dell’Anas che istituisce il senso unico alternato prevede che il provvedimento resti in vigore per oltre 4 mesi, esattamente fino al 15 giugno prossimo.

Qualche timore per le possibili conseguenze sul traffico. Al momento non è previsto l’utilizzo di movieri né la sospensione delle limitazioni nel fine settimana o in periodi di particolare afflusso, anche turistico