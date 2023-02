E’ morto poco dopo il trasferimento d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza il 50enne di Cantù coinvolto ieri pomeriggio in un tragico incidente stradale in via Milano. L’uomo potrebbe aver avuto un malore e per questo avrebbe perso il controllo della vettura, finendo fuori strada e andando a sbattere contro un muro. Sono comunque ancora in corso gli accertamenti della polizia locale.

L’incidente è avvenuto attorno alle 17.15 di ieri. L’uomo, Gianluca Bartesaghi, 50 anni, residente a Cantù, era alla guida di una Citroen C1. Era uscito dal lavoro e stava percorrendo via Milano diretto verso il centro città. All’improvviso, l’auto avrebbe iniziato a sbandare, senza controllo, andando a sbattere contro un palo e poi contro un muro sul lato opposto.

Subito sono stati allertati i soccorsi. In via Milano sono arrivate l’automedica del 118 e l’ambulanza. Le condizioni del 50enne sono apparse subito critiche. Era in arresto cardiaco quando è stato soccorso. E’ stato chiesto anche l’intervento dell’elicottero, che ha trasportato l’uomo all’ospedale San Gerardo di Monza, in condizioni critiche. Bartesaghi è purtroppo morto poco dopo il ricovero nel presidio brianzolo. Nel dramma, in un gesto estremo di solidarietà è stato dato l’assenso alla donazione degli organi, che salveranno altre vite.

La macchina di Bartesaghi senza controllo ha urtato un ciclista che stava pedalando sul marciapiede. L’uomo, un 30enne di origine pakistana residente a Cantù, è caduto ma è rimasto sostanzialmente illeso e non ha avuto bisogno di cure mediche.

Sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cantù per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso. La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio della polizia locale, ma l’ipotesi più probabile sembra quella di un grave malore all’origine del tragico schianto. Il magistrato di turno in procura a Como, Giuseppe Rose, ha disposto l’autopsia.