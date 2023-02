La basilica di san Vincenzo in Galliano a Cantù ha ospitato oggi la cerimonia per la consegna delle benemerenze civiche, il massimo riconoscimento cittadino. La premiazione nel giorno della patrona della Città del Mobile sant’Apollonia.

Dopo due anni a partecipazione ridotta, la cerimonia è stata nuovamente aperta al pubblico. L’onorificenza civica è stata consegnata a tre tra cittadini e associazioni canturine che si sono distinte per meriti sportivi, impegno civile e morale. Ambrogio Molteni, presidente della Libertas Cantù dal 1982, che ha portato al riconoscimento di Cantù all’interno del programma sportivo nazionale e internazionale. L’associazione La Soglia, al 30esimo anno di attività, punto di riferimento per le famiglie peri i servizi a sostegno di minori in stato di fragilità e persone con disabilità. La Corale San Teodoro, che da oltre 120 anni, contribuisce con entusiasmo a tramandare la tradizione del canto liturgico e corale.

Conferito poi l’encomio solenne al maresciallo e cavaliere ufficiale della Repubblica italiana Francesco Costantino, per oltre venti anni attivo nel campo del volontariato canturino.

Cittadinanza onoraria alla memoria infine ad Alfredo Marson, presidente e fondatore di Briantea84 e della cooperativa sociale Il Gabbiano, scomparso lo scorso anno.

Per l’intera giornata di sant’Apollonia, spazio alle bancarelle della tradizionale fiera organizzata dall’amministrazione comunale, allestita in piazza degli Alpini, in viale Madonna, in via Canturio, piazzale XXVI Aprile, via Cesare Cantù e via Brighi. La manifestazione ha attirato i canturini ma anche persone arrivate da fuori città.