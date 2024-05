I carabinieri della stazione di Menaggio hanno arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti un marocchino di 28 anni, senza fissa dimora. L’uomo stava percorrendo in auto la Regina. All’altezza di Gravedona ed Uniti, è stato fermato dai militari dell’Arma per un controllo. La macchina, intestata a una società di noleggio, è risultata ricercata per un’appropriazione indebita denunciata il 3 maggio scorso.

I carabinieri hanno approfondito gli accertamenti e hanno scoperto e sequestrato, nascosti in macchina, quasi 23 grammi di cocaina suddivisi in dosi e oltre mille euro in contanti. Il 28enne è stato portato in carcere al Bassone.

Denunciato anche per ricettazione e per la violazione delle norme sull’immigrazione.