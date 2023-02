Quasi 5 milioni di euro dal Pnrr per lavori nelle scuole della provincia di Como.

Gli interventi più sostanziosi riguardano l’istituto comprensivo di Albavilla e la scuola superiore “Jean Monnet” di Mariano Comense. Nel primo caso si parla di oltre 2 milioni di euro per lavori di riqualificazione e messa in sicurezza, nel secondo quasi un milione e 400mila euro per l’adeguamento normativo delle vetrate con sostituzione dei serramenti e degli oscuranti oltre al risanamento delle facciate. Un’altra fetta consistente di contributi europei arriva ad un altro istituto superiore il “Vanoni“ di Menaggio, quasi 800mila euro anche in questo caso per vetri e serramenti. 650mila euro stanziati poi per la nuova mensa scolastica di Albiolo.

Non solo scuole, a Cadorago poco meno di 200mila euro sono destinati alla sala teatrale di via Manzoni.

Lo rende noto l’amministrazione provinciale nel report periodico delle gare aggiudicate dalla Stazione Appaltante di Villa Saporiti nelle ultime settimane. La Provincia svolge questa funzione per un centinaio di comuni e di altri soggetti pubblici associati.

Sono stati appaltati poi ulteriori interventi finanziati con risorse diverse dal Pnrr. Più di 800mila euro per l’adeguamento del plesso scolastico di campo Solare a Cernobbio, con fondi di bilancio comunale e il contributo del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano.