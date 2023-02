Variante della Tremezzina. Weekend senza semaforo con la statale Regina interamente percorribile a Griante mentre prosegue l’allestimento del cantiere. Resta infatti ancora rinviata l’accensione del semaforo che regolerà il senso unico alternato sulla strada che corre lungo la sponda occidentale del lago.

“Questa mattina fino alle 11.30 è stato attivato il senso unico alternato regolato da movieri per l’allestimento delle piazzole di servizio al cantiere”, ha spiegato il sindaco di Griante, Pietro Ortelli.

La Statale Regina dunque resterà a doppio senso di marcia finché non saranno ultimati gli interventi per l’allestimento del cantiere. Nei giorni scorsi Anas aveva spiegato che finché la limitazione alla viabilità non sarà necessaria si procederà con altre lavorazioni così da creare minori disagi possibili al traffico. Gli impianti semaforici sono stati posizionati ma non ancora attivati per gestire il senso unico alternato. “I tecnici mi hanno anticipato che per il weekend di Pasqua il senso unico alternato dovrebbe essere sospeso e ripristinato il doppio senso di marcia per agevolare i flussi turistici – ha infine concluso il sindaco Ortelli – Sarà un test in previsione dei ponti di primavera”.

Infine l’ordinanza dell’Anas che istituisce il senso unico alternato prevede che il provvedimento resti in vigore fino al prossimo mese di giugno. Qualche timore per le possibili conseguenze sul traffico. Soprattutto in vista dell’avvio della stagione turistica.