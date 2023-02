Presidio per la pace a Como. A un anno dallo scoppio del conflitto in Ucraina, le Acli di Como unitamente al Coordinamento Comasco per la Pace e alle realtà del Mese della Pace, hanno lanciato una mobilitazione per chiedere l’immediato cessate il fuoco e l’apertura di un vero negoziato.

L’incontro è stato fissato alle dalle 14:30 alle 16:00 in Piazza Grimoldi in solidarietà con il popolo ucraino e con le vittime di tutte le guerre. “Quello che unisce tante sigle diverse è la speranza, di cui vogliamo essere costruttori”, spiegano gli organizzatori. “Chiediamo che il Governo si faccia promotore, in Europa, di aprire un negoziato di pace concreto per un cessate il fuoco immediato”.

“Il nostro impegno e le nostre azioni si rivolgono in primo luogo all’affermazione di principi universali, che hanno nell’intransigente rifiuto della guerra e della violenza il fondamento primo” aggiungono.