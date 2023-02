Mister Moreno Longo dopo la gara vinta per 5-1 contro il Cosenza non ha nascosto la sua soddisfazione. “Una vittoria importante, sapevamo fin prima del match che sarebbe stato importante ottenere questi tre punti. Un successo che ci consente di rimanere attaccati alle altre squadre e che ci fa iniziare nel migliore dei modi la settimana che ci porterà alle partite contro il Perugia, mercoledì, e il Modena, domenica”.

“I ragazzi hanno avuto grandi meriti” ha aggiunto Longo. “Hanno disputato l’incontro che avevo chiesto. Soprattutto non si sono fatti prendere da ansia e frenesia. Questa gara era per noi difficile, perché sulla squadra ci poteva essere una forte pressione, che ho cercato in tutti i modi di limitare e non far trasparire. I giocatori sono stati sereni e non si sono fatti portare fuori strada e destabilizzare dagli episodi negativi, ad esempio il gol del pari del Cosenza. Hanno avuto personalità e hanno interpretato nel modo giusto questo impegno. Il che non è facile, considerando che si tratta di un gruppo giovane”.