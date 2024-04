Un provvedimento che era atteso e che ora è stato ufficializzato dall’Osservatorio del ministero dell’Interno e dalla Questura di Modena. In occasione della gara di domenica prossima allo stadio Braglia tra Modena e lariani è stato vietata la vendita di biglietti ai residenti in provincia di Como. Provvedimento atteso si diceva, visto che all’andata al Sinigaglia la stessa soluzione era stata predisposta per i sostenitori emiliani.

Immaginando questa situazione, un tifoso azzurro, che ha chiamato Etv in diretta venerdì sera nella trasmissione con il sindaco Alessandro Rapinese, aveva ipotizzato la collocazione di un maxischermo allo stadio Sinigaglia proprio per il match Como-Modena. Da Rapinese c’era stata un’apertura verso questa idea, in attesa dell’evoluzione della situazione. Ora il discorso torna di grande attualità, visto il divieto per i sostenitori della squadra lariana.